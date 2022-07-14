Московских рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за надвигающейся непогоды

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Столичным рестораторам рекомендуется закрыть летние веранды из-за надвигающейся на город непогоды. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы.

— Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, — говорится в сообщении.

Рестораторов также призывают укрепить все конструкции и закрыть зонты, так как в столице ожидаются местами сильный дождь, гроза и порывистый ветер.

14 июля в Москве ожидаются ливневые дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Автомобилистам напомнили о повышенной внимательности на дорогах в такую погоду, а также о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров и парковать машины вдали от деревьев.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в Москве к концу недели. По его словам, в столице в четверг, 14 июля, начнется похолодание. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах столицы может выпасть до 14 миллиметров осадков. Уточняется, что максимальная температура в этот день составит 24 градуса тепла.