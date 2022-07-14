Песков отказался критиковать Казахстан за желание переманить бизнес из России

Фото: Администрация президента РФ

Кремль не видит рисков в решении Казахстана привлекать ушедшие с рынка России зарубежные компании. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 14 июля.

— Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу, — цитирует его ТАСС.

Говоря об уходе иностранных компаний, чиновник отметил, что многие из них вынуждены принимать такие решения под беспрецедентным давлением извне. Это реальность, в которой «мы живем и работаем», резюмировал Песков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с поручением правительству о необходимости создания благоприятных условий для привлечения иностранных компаний, уходящих с российского рынка. При этом казахстанский лидер считает, что подобная инициатива позволит нарастить производство товаров средних и верхних переделов.

5 июля сообщалось, что американская корпорация Yum! Brands, которой принадлежат KFC и Pizza Hut, ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору. После этого компания окончательно покинет российский рынок.