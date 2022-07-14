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Эксперт пояснил, почему осенью происходит подъем вирусных заболеваний

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эксперт пояснил, почему осенью происходит подъем вирусных заболеваний
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский рассказал, почему в осенне-зимний период происходит подъем вирусных заболеваний.

— Любая эпидемия развивается по своим законам, там есть спады и подъемы. К осени иммунитет вообще падает, люди возвращаются из отпусков, дети идут в школы, — все это факторы, которые положительно влияют на распространение вируса, — пояснил он в комментарии Общественной службе новостей.

Вирусолог добавил, что в настоящее время не нужны жесткие ограничения в связи с коронавирусом. Вирус, как уточнил он, в настоящее время протекает без тяжелых последствий, а многие люди уже приобрели иммунитет. Тем не менее эксперт призвал пройти ревакцинацию в ближайшее время, чтобы подготовить иммунитет к осеннему периоду.

Вирусолог также уверен, что сейчас нет необходимости вводить жесткие ограничения, поскольку люди уже привыкли к ковидной ситуации, а болезнь при заражении «омикрон»-штаммом протекает без тяжелых последствий.

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12 июля оперативный штаб Москвы порекомендовал горожанам возобновить ношение масок в закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Повышение численности зараженных связано с распространением неопасного подштамма «омикрона».

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