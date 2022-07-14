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Трамваи ряда маршрутов задерживались на северо-западе Москвы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Трамваи ряда маршрутов задерживались на северо-западе Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Пехотная улица Карта всех событий

В столичном районе Щукино задерживаются трамваи ряда маршрутов из-за автомобиля на путях. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Инцидент произошел на пересечении Пехотной и Авиационной улиц в районе остановки «Пехотная улица». Задерживаются трамваи № 6, 15, 28, 30 и 31.

Пассажиров предупредили о временно измененных маршрутах и призвали внимательно следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Позже ведомство сообщило, что движение трамваев на пересечении Пехотной и Авиационной улиц удалось восстановить.

Также с 15 июля по пятницам и выходным изменится маршрут трамваев № 4л и 4п. По этим дням трамваи указанных маршрутов не будут проходить через станцию метро «Преображенская площадь».

Они станут курсировать по маршруту трамвая № 4 — от площади Сокольническая Застава через Богородское до станции метро «Бульвар Рокоссовского».

Транспорт Район Щукино Трамваи
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