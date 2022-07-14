Путин одобрил штрафы для IT-ресурсов за неисполнение закона «о приземлении»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов для иностранных IT-ресурсов за неисполнение норм закона «о приземлении». Соответствующий документ был опубликован в четверг, 14 июля, на официальном портале правовой информации.

Так, владельцы крупных информационных ресурсов в России будут оштрафованы в случае отсутствия регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора, а также если на их сайте нет информации об обратной связи. Размер штрафа для граждан составляет от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 1/15 до 1/10 совокупного размера выручки.

При этом за повторное нарушение также вводится штраф для физлиц от 300 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а для юрлиц — от 1/10 до 1/5 совокупного размера выручки, говорится в документе.

Также глава государства 14 июля подписал федеральный закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий. Теперь за переход на сторону противника предусматривается уголовная ответственность с максимальным наказанием 20 лет лишения свободы.