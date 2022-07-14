Число квартирных краж в Москве снизилось почти на четверть

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В столице с начала года сократилось число краж и грабежей. Об этом в четверг, 14 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, в Москве за последние 6 месяцев почти на 2 процента сократилось количество краж (29 708) и на 4 процента — грабежей (860).

Кроме того, в столице за полгода на 24,5 процента сократилось количество квартирных краж (163 случая), на 13,2 процента — хищений транспортных средств (323), в том числе автомобилей — на 17,3 процента (291).

В целом в Москве было зарегистрировано чуть более 71 тысячи преступлений — это на 2,9 процента меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

В прошлом месяце МВД продемонстрировало статистические данные о состоянии преступности за первые пять месяцев текущего года. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года зарегистрировано на 16,7 процента меньше разбоев, на 6,5 процента — грабежей, на 2,9 процента — краж. На 3,4 процента реже стали встречаться случаи мошенничества.