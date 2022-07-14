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Количество мошенничеств в Москве резко сократилось

Араз Салехов

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Количество мошенничеств в Москве резко сократилось
Фото: shutterstock

В период с января по июнь 2022 года в столице сократилось количество преступлений, связанных с мошенничеством. Об этом в четверг, 14 июля, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Всего за полгода было совершенно 19 629 преступлений. По словам собеседницы «ВМ», этот показатель снизился на 7,1 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в Москве уменьшилось число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (25 423). В сравнении с прошлым годом количество подобных противозаконных действий снизилось на 12,5 процента. Большинство из них (67,5 процента) совершены с использованием интернета, около трети (25,5 процента) — при помощи пластиковых карт.

Также по словам Нефедовой, сократилось количество преступлений с использованием средств мобильной связи: за полгода их было совершено 7779, что на 13,7 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

16 июня Нефедова рассказала, что злоумышленники часто пользуются фишинговыми сайтами для интернет-мошенничества, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным. Как правило, мошенникам нужны логины и пароли аккаунтов, номера и коды безопасности кредитных карт. В данной связи наиболее опасны поддельные сайты социальных сетей, банковских и финансовых организаций, а также компаний, оказывающих государственные услуги.

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