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Сейм Латвии запретил поставки газа из России с 2023 года

Елена Самойлова
Экономика
Сейм Латвии запретил поставки газа из России с 2023 года
Фото: unsplash

Латышский парламент запретил поставки газа из России, начиная с 2023 года.

Латвия перестала получать российский газ сразу после введения новой схемы оплаты за топливо в рублях. Сейм утвердил официальный запрет на поставки природного газа из России, который начнет действовать с 1 января 2023 года.

Кроме того, парламент одобрил регулирование о соглашениях с другими странами ЕС о способах обеспечения запрета, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о продаже энергоресурсов недружественным странам только за рубли. Российский лидер отметил, что западные государства теперь должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

9 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что иностранные компании, которые отказались платить за газ по новым правилам, уже отключены от поставок. При этом он уточнил, что новых остановок в перспективе не будет.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что около 90 процентов европейских клиентов Газпрома перешли на оплату поставляемого газа в рублях.

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