Путин ввел запрет на оплату товаров и услуг цифровыми финансовыми активами

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота цифровых финансовых активов (ЦФА), который также запрещает оплату ими товаров, работ и услуг в России. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 14 июля, на официальном портале правовой информации.

Согласно нововведениям, запрещается прием и передача ЦФА и утилитарных цифровых прав в качестве оплаты за товары, работы, услуги, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев. Ранее перечень сделок, предметом которых являются ЦФА, был открытым, при этом прямой запрет на использование в качестве средства платежа не был предусмотрен. Передача или прием цифровых валют (криптовалют) в качестве оплаты в России уже запрещены.

Кроме того, может быть изменен перечень осуществляемых операций по номинальному счету, а Банк России может установить дополнительные требования к порядку осуществления расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы и касающимся перечисления денежных средств между бенефициарами, говорится в документе.

Также Путин одобрил штрафы для IT-ресурсов за неисполнение закона «о приземлении». Отмечается, что размер штрафа для граждан составляет от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 1/15 до 1/10 совокупного размера выручки.