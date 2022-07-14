Суд отправил в СИЗО москвича, убившего приятеля в ходе поножовщины

Фото: СК РФ

Россия, Москва, 1-я улица Машиностроения Карта всех событий

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, устроившего поножовщину, в результате которой погиб человек. Об этом в четверг, 14 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

— Лефортовским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказала представитель ведомства.

По словам Ивановой, мужчину заключили под стражу на два месяца.

Преступление, о котором идет речь, произошло в коридоре общежития на 1-й улице Машиностроения. Мужчина в ходе ссоры накинулся на знакомого с ножом.

Ударив его в шею, обвиняемый скрылся, однако вскоре был задержан. Потерпевшим оказался мужчина, который, несмотря на оказанную помощь, скончался в больнице.

Позднее СК опубликовал кадры поножовщины. На кадрах можно увидеть потерпевшего, который держится за шею, а потом медленно садится на пол.