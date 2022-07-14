Российский дипломат сообщил, что удар в Виннице нанесли по Дому размещения ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Удар по Дому офицеров в Виннице был нанесен в связи с тем, что в нем находились вооруженные силы Украины. Об этом сообщил старший советник постпредства РФ при ООН Евгений Варганов в четверг, 14 июля.

— Хотел бы ответить представителю Украины, который обвинил необоснованно РФ в развязывании войны. Дело в том, что представитель Украины, видимо, забывает, что в течение всех 8 лет вооруженные силы его страны обстреливали мирных людей на Донбассе и погибшие исчисляются тысячами, — отметил он.

По словам старшего советника российская армия наносит удары исключительно по военным объектам на Украине, в частности, удар в Виннице был нанесен по дому, в котором находились ВСУ, передает РИА Новости.

представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинские боевики закрепились в жилой застройке города Соледар в Донбассе и хотят использовать местных жителей в качестве живого щита.

Накануне стало известно, что боевики ВСУ заняли роддома и больницы в Одесской области. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что ВСУ выгоняют из занимаемых ими зданий всех людей, вне зависимости от состояния их здоровья.