Бригады «Мосводостока» готовы к устранению возможных временных скоплений воды

Фото: Telegram / Мосводосток

Кратковременный ливень прошел в ВАО, но 300 бригад и 290 единиц техники «Мосводостока» находятся в полной готовности в случае ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 14 июля.

— В Москве наблюдаются кратковременные локальные осадки. На Ивантеевской улице (в районе остановки «5-й проезд Подбельского») проведены работы по откачке скопления воды на трамвайных путях, — говорится в сообщении.

При этом, как уточняется, движение трамваев осуществляется в штатном режиме. Сообщить о временных скоплениях воды можно, позвонив в диспетчерскую службу или оставив сообщение в аккаунте ГУП «Мосводосток» во «ВКонтакте» или отметив канал предприятия в Telegram, передает ведомство.

Дептранс Москвы рекомендовал автомобилистам в Telegram-канале не оставлять машины под деревьями, не отвлекаться на телефоны и следить за дистанцией. Городской транспорт, как уточняется, работает штатно.

До этого сообщалось, что во второй половине дня 14 июля в столичном регионе ожидается ухудшение погодных условий: дожди, местами грозы и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.