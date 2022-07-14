Минфин США разрешил транзакции с Россией по удобрениям и продовольствию

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Минфин США принял решение одобрить операции с Россией, связанные с удобрениями и продовольствием. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 14 июля.

— Все транзакции в отношении: производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих или обновления программного обеспечения для медицинских устройств, — говорится в сообщении.

В связи с этим была выпущена генеральная лицензия. Отмечается, что речь идет о продовольственных товарах для людей и животных, минеральных и органических удобрениях, семенах для посева, репродуктивных материалах для животноводства, а также лекарствах и медицинском оборудовании.

Кроме того, это касается профилактики, диагностики или лечения COVID-19, включая проведение необходимых медицинских исследований и текущих клинических испытаний, передает РИА Новости.

14 июня Минфин США продлил генеральную лицензию, разрешающую проводить сделки по энергоносителям с подсанкционными банками из России. Это позволит проводить транзакции в таких банках, как ВЭБ, «Открытие», «Совкомбанк», Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», а также ЦБ.