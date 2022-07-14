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МЧС продлило предупреждение о грозе и дожде в Москве до конца дня

Антон Махов

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МЧС продлило предупреждение о грозе и дожде в Москве до конца дня
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ливень с грозой ожидается в Москве до конца суток 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток 14 июля местами в Москве сохранится ливневый дождь, гроза, — говорится в сообщении.

Ведомство в связи с этим рекомендует автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию. Кроме того, водителям следует избегать внезапных маневров, передает агентство городских новостей «Москва».

14 июля в Москве ожидаются ливневые дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Автомобилистам напомнили о повышенной внимательности на дорогах в такую погоду, а также о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров и парковать машины вдали от деревьев.

В связи с этим рестораторам рекомендовали закрыть летние веранды и своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Владельцев заведений также призывают укрепить все конструкции и закрыть зонты, так как в столице местами ожидаются сильный дождь, гроза и порывистый ветер.

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