Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину

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Посольство США в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину в целях безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатической миссии в четверг, 14 июля.

— Посольство США призывает американских граждан не въезжать на Украину, а уже находящихся на Украине — немедленно покинуть ее, пользуясь доступными вариантами с наземным транспортом, если это безопасно, — говорится в сообщении.

Кроме того, американцам рекомендовали не присоединяться к большим скоплениям людей и не участвовать в организованных мероприятиях. Также им следует как можно скорее найти укрытие, а в случае громких взрывов или включения сирен воздушной тревоги не подходить к ракетным обломкам, передает ТАСС.

13 июля сообщалось, что союзные силы ЛНР и России зашли в городскую черту Соледара, находящегося под контролем Украины, города в ДНР. Как отметил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, через несколько дней город может быть полностью очищен от украинских солдат и взят под контроль союзных войск.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ несут большие потери и крайне истощены. Он также добавил, что армия Украины крайне нуждается в поставках западных вооружений. Ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники, подчеркнул чиновник.