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Врач назвала продукт, который поможет предотвратить сердечные заболевания

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач назвала продукт, который поможет предотвратить сердечные заболевания
Фото: depositphotos

Сельдерей в рационе поможет предотвратить сердечные заболевания и снизить риск развития диабета. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Пурига.

По ее словам, сельдерей является источником железа, цинка, кальция, магния и калия. Также растение богато лимоненом, селиненом, щавелевой кислотой, фуранокумаринами и флавоноидами.

Кроме того, врач отметила пользу данного овоща для костей. Она сообщила, что в одной столовой ложке семян сельдерея 12 процентов суточной нормы кальция, а в корнеплоде — 10 процентов. Витамин К в составе помогает усвоению кальция.

Однако Пурига порекомендовала быть осторожнее с сельдереем, потому что он является сильным аллергеном, поэтому в меню его следует вводить постепенно.

Медик отметила в Telegram-канале «KCH-Health», что овощ содержит много натрия (6,2 процента от суточной нормы), употребление которого в больших количествах повышает артериальное давление, особенно у чувствительных к соли людей.

Эксперты Роскачества рассказали, в каких продуктах больше всего пестицидов. По их словам, пестициды могут привести к неприятным последствиям для здоровья. Например, увеличивается вероятность рака, также химические вещества могут повлиять на репродуктивную, иммунную или нервную системы.

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