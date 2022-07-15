Врач назвала продукт, который поможет предотвратить сердечные заболевания

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Сельдерей в рационе поможет предотвратить сердечные заболевания и снизить риск развития диабета. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Пурига.

По ее словам, сельдерей является источником железа, цинка, кальция, магния и калия. Также растение богато лимоненом, селиненом, щавелевой кислотой, фуранокумаринами и флавоноидами.

Кроме того, врач отметила пользу данного овоща для костей. Она сообщила, что в одной столовой ложке семян сельдерея 12 процентов суточной нормы кальция, а в корнеплоде — 10 процентов. Витамин К в составе помогает усвоению кальция.

Однако Пурига порекомендовала быть осторожнее с сельдереем, потому что он является сильным аллергеном, поэтому в меню его следует вводить постепенно.

Медик отметила в Telegram-канале «KCH-Health», что овощ содержит много натрия (6,2 процента от суточной нормы), употребление которого в больших количествах повышает артериальное давление, особенно у чувствительных к соли людей.

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