Мировые производители отказались поставлять картофель фри во «Вкусно — и точка»

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Проблемы с картошкой фри в ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка» вызваны отказом крупных иностранных производителей поставлять эту продукцию в РФ. Об этом сообщил генеральный директор данной сети ресторанов Олег Пароев.

Он объяснил, что штаб-квартиры этих компаний находятся в недружественных странах. Из-за этого невозможно получить картофель фри даже от тех фабрик, которые располагаются в дружественных странах. Пароев добавил, что в этом году в России неурожайный год. При этом наблюдается нехватка именно тех сортов, которые используют в ресторанах «Вкусно — и точка».

Также гендиректор отметил, что в следующем урожайном году в стране будет проблема нехватки мощностей для переработки. По его словам, в РФ есть только одна фабрика, производящая полуфабрикат для картофеля фри, который подходит под стандарты «Вкусно — и точка». Это предприятие мощностью около 100 тысяч тонн в год было построено под гарантии «Макдоналдса».

— Больше таких фабрик в России нет. Спрос на картофель фри в России составляет, по нашей оценке, 150–170 тысяч тонн в год, — сообщил глава сети ресторанов.

Также он добавил, что «определенные сложности» имеются и с хранением данной продукции, передает РБК.

6 июля «Вкусно — и точка» заявила о скором возобновлении доставки.

Сеть «Вкусно — и точка» откроет все 850 своих ресторанов в России уже в сентябре. Сейчас уже открылись 142 ресторана сети. Кроме того, в ближайшие несколько лет планируется довести общее число заведений до тысячи.