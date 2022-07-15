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Канада ввела новые санкции против России

Юлия Курганова
В мире
Канада ввела новые санкции против России
Фото: Unsplash

Канадские власти ввели новые санкции в отношении химического, нефтегазового и промышленного секторов российской экономики. Соответствующий документ в четверг, 14 июля, размещен на сайте Министерства иностранных дел Канады в разделе санкций против России.

— 14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах (Россия), запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности, — сказано в документе.

Уточняется, что в список добавлены восемь новых отраслей из данных секторов.

9 июля МИД Канады объявил о планах расширить санкции против России. У канадских компаний будет 60 дней для завершения контрактов с целевыми отраслями, как только эти меры вступят в силу.

8 июля Канада расширила рестрикции в отношении РФ. Помимо патриарха, в санкционный список попали 29 физических и 15 юридических лиц, в частности, обозреватель РИА Новости Петр Акопов, ведущая Первого канала Екатерина Андреева и другие журналисты, бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Роскомнадзор, новостное агентство Regnum, ТАСС, RT, НТВ, компания ВГТРК и другие российские СМИ.

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