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Антироссийские санкции привели к отставке правительства Болгарии. Такое мнение высказал профессор прикладной экономики Университета Джона Хопкинса в Балтиморе в Соединенных Штатах Стив Ханке.

— Антироссийские санкции — одна из причин падения болгарского правительства. Были выборы во Франции, президент Макрон понес тяжелые потери. Сейчас он слаб, как и Шольц в Германии. Введенные санкции превратились в политическое кладбище, — заявил он.

Специалист назвал рестрикции против РФ «самоубийством» для экономик стран Европы, пишет портал News.bg.

— Европа должна немедленно остановить конфликт с помощью дипломатии. Санкции — глупость. Они не работают и никогда не работали, — заключил Ханке.

Россия, как считают эксперты, может выиграть войну санкций. Крупнейший в мире немецкий химкомплекс BASF допустил закрытие из-за нехватки газа. Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен предостерег, что в странах Европы будет «быстро распространяться» газовый кризис. По мнению экономистов, в ближайшие месяцы европейцы будут вынуждены мириться с Россией, чтобы сберечь свою промышленность и энергетику.