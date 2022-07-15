Ефимов: Объем производства мясной продукции в Москве вырос на 6,7 процента

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Объем промышленного производства мясной пищевой продукции в столице в январе — мае вырос на 6,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На данный момент в городе работают 24 предприятия мясной отрасли. Они выпускают колбасы, сосиски, полуфабрикаты и снеки. Объем производства таких компаний стабильно растет, — сказал заммэра.

По словам Ефимова, московские промышленники поставили заказчикам товары на 49,8 миллиарда рублей, что на 15,4 процента превышает результат за январь — май 2021 года. Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что с января по май компании выпустили почти 112 тысяч тонн колбасной продукции, в том числе, почти 50 тысяч тонн копченых и более 60 тысяч тонн вареных и фаршированных изделий.

Уточняется, что три столичных производителя мясной продукции имеют статус промышленного комплекса. Благодаря этому они могут получать дополнительные налоговые льготы. Так, региональная часть налога на прибыль для столичных промкомплексов составляет 13,5 процента вместо 17 процентов, вдвое меньше налог на имущество, на 80 процентов снижен земельный налог.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что московские предприниматели смогут представить свою продукцию в дружественных странах в рамках бизнес-миссий, которые проводит Московский экспортный центр (МЭЦ).

Многоотраслевая бизнес-миссия, как уточняется, стартует 31 августа в Узбекистане. При этом с 7 по 9 сентября в рамках выставки KazBuild в Казахстане пройдут переговоры с потенциальными импортерами товаров московских строительных компаний.