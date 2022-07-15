Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта 15 июля

Георгий Соланович
Город
Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта 15 июля
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Основные затруднения в движении транспорта в Москве в пятницу, 15 июля, ожидаются в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом — так вы точно сэкономите время, — говорится в сообщении.

14 июля сообщалось о временных ограничениях движения транспорта на некоторых улицах Южного и Центрального административных округов столицы. В частности, ограничения коснутся Даниловского района и Хамовников по причине проведения строительных работ и концертов.

До этого стало известно, что движение на некоторых участках Верейской улицы ограничат с 13 июля в связи с проведением строительных работ. Так, с 13 июля до 13 августа движение будет круглосуточно перекрыто в районе дома 11, строение 1, на Верейской улице.

При этом с 13 августа до 24 августа нельзя будет проехать в районе 11 дома, а с 24 августа по 13 сентября в районе пересечения Верейской улицы с улицей генерала Дорохова организуют временные временные уширения, что позволит сохранить движение.

Транспорт Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Ольга Зиновьева
Ольга Зиновьева

Юбилей отмечаем масштабно

Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Все мнения
О проекте