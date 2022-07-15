«Заменяет ощущение радости»: диетолог рассказала о скрытом свойстве мяты

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У человека при употреблении мяты возникает чувство радости — то же самое он ощущает после большого количества съеденной пищи. Об этом сообщила врач-диетолог Татьяна Залетова.

По ее словам, благодаря выработке эндорфина человек получает удовольствие от еды и хочет съесть больше. Мята, в свою очередь, способствует высвобождению гормона и тем самым спасает людей от переедания.

— При употреблении мяты в пищу возникает реакция нашего мозга, возникает ощущение, что с нами случилось какое-то радостное и приятное событие. Это может заменить ощущение радости от употребления больших объемов еды, — цитирует Залетову радио Sputnik.

До этого врач — эндокринолог-диетолог рассказала, можно ли похудеть на фруктовой диете. По словам специалиста, фрукты состоят из фруктозы, которая медленнее поднимает уровень сахара в крови, чем обычный белый сахар. Однако ее много даже в кислых фруктах, что может способствовать набору веса.

Так, при выборе фруктов предпочтение нужно отдать плодам с низким гликемическим индексом. Если в них много углеводов, то от них лучше отказаться.