«Избавиться от всего русского»: как Латвия будет выживать без российского газа

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У Латвии есть только один способ согреться после прекращения поставок российского газа. Им придется для этого жечь уголь, чтобы не замерзнуть с наступлением холодов. Так прокомментировал новость о том, что Сейм Латвии утвердил официальный запрет на поставки природного газа из РФ, который начнет действовать с 1 января 2023 года.

По его словам, этой прибалтийской республике уже сейчас придется озадачиться вопросом закупки угля. На эти цели им придется просить дотации от Еврокомиссии, так как денег в собственной экономике у республики нет:

— Выжить, думаю, они выживут зимой без российского газа. Но им придется принести в жертву собственную экологию, так как использование угля негативно сказывается на этой сфере жизни. К тому же прибалтийские страны привыкли уже манипулировать Еврокомиссией. Как только им нужны деньги, они тут же протягивают руку. Таким образом, вся надежда Латвии на деньги ЕС, которая постоянно клянчит и совсем не хочет заниматься развитием собственной экономики.

Эксперт отметил, что ненависть к России у властей Латвии так велика, что они будут любой ценой искать способы избавиться «от всего русского», даже если некоторые решения будут максимально невыгодны для республики. И отказ от российских энергоресурсов — один из таких примеров, заключил Сергей Марков.

Латвия перестала получать российский газ сразу после введения новой схемы оплаты за топливо в рублях. Сейм утвердил официальный запрет на поставки природного газа из России, который начнет действовать с 1 января 2023 года.

Кроме того, парламент одобрил регулирование о соглашениях с другими странами ЕС о способах обеспечения запрета.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о продаже энергоресурсов недружественным странам только за рубли. Российский лидер отметил, что западные государства теперь должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа

9 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что иностранные компании, которые отказались платить за газ по новым правилам, уже отключены от поставок. При этом он уточнил, что новых остановок в перспективе не будет.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что около 90 процентов европейских клиентов Газпрома перешли на оплату поставляемого газа в рублях