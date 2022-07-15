«Хочет навредить Германии»: немцы осудили Бербок после слов о России

Фото: МИД РФ

Читатели немецкого издания Spiegel осудили министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за ее слова о том, что ФРГ не снимет санкции с России и продолжит оказывать поддержку Украине.

Так, один из пользователей заявил, что для Бербок давление на Россию важнее благополучия жителей Германии.

— Что это за министр, что это за партия, которая хочет максимально навредить Германии? — написал другой читатель.

Некоторые пользователи также отметили, что ужесточение санкций сильно навредит Германии.

— Этого конфликта можно было бы избежать, если бы Запад более серьезно отнесся к требованиям (президента РФ Владимира — прим. «ВМ») Путина. О том, что Украина тоже не является демократией, знают многие, — написал читатель, передает РИА Новости.

До этого Бербок заявила, что Россия якобы использует голод «в качестве оружия» и пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других. Она также обвинила РФ в блокировании портов Черного моря. По ее словам, сложившаяся в мире ситуация с продовольствием является «высоко драматической».