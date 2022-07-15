В Подмосковье капитально отремонтируют более 60 школ за год

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В 2022 году в Московской области капитально отремонтируют 62 учебных заведения. На эти цели выделено более девяти миллиардов рублей, среди них шесть миллиардов — из регионального бюджета. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что главная задача — уйти от второй смены в школах.

В настоящее время продолжаются ремонтные работы в образовательном учреждении, расположенном в Апрелевке. Сейчас на объекте идут работы по грунтовке стен, кровле. Строительная готовность составляет 30 процентов. Также капремонт проводят и в деревне Ложки. В основном корпусе школы технически износились конструкции. На сегодняшний день выполняется кладка стеновых перегородок, подготовка территории для устройства отмостки и уборка строительного мусора.

Еще одно образовательное учреждение, попавшее в президентскую программу капремонта, — школа имени 8 Марта в поселке Поварово. В настоящее время строительные бригады приступили к штукатурке и выравниванию стен, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Детскую музыкальную школу имени Ракова в столичном районе Марьина Роща капитально отремонтируют. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы во вторник, 12 июля.