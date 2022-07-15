Более 100 детей-сирот приехали в Подмосковье из ДНР

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

14 июля на военном аэродроме в Московской области приземлился самолет с детьми из Донецкой Народной Республики. Всего в Россию привезли 108 сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что в Росси привезли детей, которые находились в социальных учреждениях ДНР, Ростова-на-Дону, Курской области. Для них найдены приемные семьи.

— Была проделана огромная работа по подбору приемных семей. В Московскую область, самым смелым, отправили семью — девять человек. Их нельзя делить — братья и сестры. Есть семейные группы — семь, шесть, пять, несколько человек. Мы понимали, что задача не из легких, — отметила она в комментарии «360».

Детский омбудсмен отметила, что такую большую группу детей собрали впервые. Часть приехавших детей имеют различные травмы и ранения, им будет оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что приемная семья из Подмосковья взяла под опеку девять детей из ДНР.