Власти Москвы сообщили о формировании высокотехнологичного пояса города за 12 лет

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Новая высокотехнологичная инфраструктура столицы будет создана в течение 5–12 лет на месте старых промышленных площадок. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в пятницу, 15 июля.

— На базе «ржавого пояса» Москвы мы сможем сформировать новый промышленный, но уже высокотехнологичный пояс города. Из закрытых для городской жизни зон эти площадки должны превратиться в одну из неотъемлемых ее частей, доступную для жителей. Но это довольно трудоемкий процесс, и он зависит от массы факторов, — отметила Княжевская.

По ее словам, специалисты провели анализ уже 22 тысяч гектаров в границах старой Москвы и выявили около шести тысяч гектаров, которые смогут быть эксплуатированы в целях реорганизации территорий.

Она также подчеркнула высокие возможности развития этих площадок. Так, задача специалистов сформировать технологичный пояс столицы, при этом построив многофункциональные здания, которые подойдут под темп развивающегося мегаполиса, передает Интерфакс.

До этого сообщалось, что здание для размещения десяти судебных участков мировых судей планируется возвести в деревне Орлово. Отмечается, что постройка общей площадью примерно 8,2 тысячи квадратных метров включена в адресную инвестиционную программу и будет возводиться за счет городского бюджета. Строительство здания планируется около станции метро «Новопеределкино», а также одноименной станции железной дороги.