Эксперт рассказал, как бороться с сорняками

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В Московском регионе прошли обильные дожди, из-за чего стали активно расти сорняки. Как справиться с нежелательной растительностью, рассказал председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов.

— Против сорняков нет волшебной таблетки — только регулярная прополка с ранней весны до поздней осени. В прополке картофельных борозд могут помочь тяпка и мотыжка. С их помощью подгребают гребни под картошку, окучивают её, рыхлят землю и уничтожают сорняки, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Также может помочь скашивание, так как в этом случае остается в основном газонная трава.

Эксперт также рассказал, как правильно применять гербициды.

— Нужно развести их в баночку. На палку намотать ватный тампон, обмакнуть его в растворе и на газоне смазывать листья одуванчиков. Этого бывает достаточно. Он попадает внутрь растения и уничтожает его, — пояснил он.

Ранее председатель СНТСН «Жемчужина» и «Профсоюза садоводов России» Ульяна Никонова назвала идеальные для июльских посадок растения.