В России выявили 4457 случаев коронавируса за сутки

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За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 4457 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в пятницу, 15 июля.

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 40 граждан, еще 1266 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 2929 человек.

14 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новые варианты «омикрона» способны привести к росту заболеваемости коронавирусом в России.

В свою очередь врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в стране могут вернуть обязательное ношение масок, если начинающаяся волна заболеваний COVID-19 в столичном регионе накроет всю страну. Решения о введении антиковидных ограничений принимаются руководителями регионов совместно с главными санитарными врачами, напоминает собеседник «ВМ». В настоящее время целесообразность возвращения масочного режима зависит от того, насколько начинающаяся в Москве и области волна накроет всю Россию.