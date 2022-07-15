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Собянин рассказал о расширении производства лекарственных препаратов в Москве

Араз Салехов
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Собянин рассказал о расширении производства лекарственных препаратов в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 15 июля, рассказал о расширении производства лекарственных препаратов в фармацевтической отрасли столицы.

— Так, за пять месяцев этого года московские компании выпустили почти восемь миллионов упаковок препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. По сравнению с прошлым годом цифра увеличилась более чем вдвое, — отметил он.

Глава города добавил, что фармацевтическая компания «ОнкоТаргет» начала выпуск первого отечественного препарата от злокачественной гипертермии — «Дантролен». По его словам, компания готова обеспечить им все реанимации города. В частности, на сегодняшний день она разработала и зарегистрировала уже 12 новых лекарств, до конца года их будет 30.

Мэр в своем Telegram-канале также рассказал, что «Московский эндокринный завод» и компания «Биокад» занимаются производством новых препаратов, которые широко применяются в эндокринологии, психиатрии, офтальмологии, онкологии и во многих других направлениях.

Помимо этого, Собянин принял решение освободить частные медицинские и образовательные организации от выплат за аренду городских объектов до получения лицензии на работу. Данное решение было принято в связи с тем, что организациям зачастую отдают в аренду помещения, которые требуют ремонта.

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