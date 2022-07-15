Александр Козлов: Развитие онлайн-коммуникации помогает москвичам грамотно управлять своим имуществом

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Появление новых форматов онлайн-коммуникации помогает хозяевам жилья в столице более грамотно управлять имуществом. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил депутат Мосгордумы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

— С помощью официального портала мэра и правительства Москвы уже более 100 тысяч раз москвичи вызвали мастера: операция в несколько нажатий на экране смартфона гораздо удобнее звонка в диспетчерскую, такой вызов можно оформить в любое время суток, не нужно ожидать очереди, когда освободится оператор, — рассказал Козлов.

Также он отметил, что чаще всего собственники жилья оформляют вызов специалиста для решения проблем с сантехникой и водоснабжением. Также специалисты часто решают вопросы с работой домофона и освещением в подъезде.

Депутат добавил, что московская цифровая экосистема предусматривает разные форматы онлайн-коммуникации. Можно осуществить заказ услуг на портале, оставить обращение в виртуальную приемную, пользоваться чатами и ботами. По мнению Козлова, это помогает москвичам решать ежедневные проблемы, и востребованность таких каналов коммуникации только растет.

Недавно стало известно, что москвичи решили почти 600 тысяч вопросов с помощью портала «Наш город» за шесть месяцев.