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Госдума приняла закон о наделении статусом ветеранов пограничников

Араз Салехов
Общество
Госдума приняла закон о наделении статусом ветеранов пограничников
Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума в ходе внеочередного пленарного заседания приняла закон о наделении статусом ветеранов пограничников, отражавших вторжение в Россию в ходе специальной военной операции.

— Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничной территории Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, — говорится в сообщении.

Помимо этого, у них появится возможность получить статус инвалида боевых действий в том случае, если они получили ранения, контузии, увечья или заболевания при выполнении вышеназванных задач, сообщает сайт Госдумы.

Также во время пленарного заседания была утверждена кандидатура главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера России. Так, за кандидатуру министра проголосовали 394 депутата, против кандидатуры Мантурова никто не выступил. Также один парламентарий воздержался от голосования.

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