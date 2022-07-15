«Байден, тренируйся»: Кадыров посмеялся над поведением президента США

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу, 15 июля, высмеял видеоролик, в котором американский президент Джо Байден попытался пожать руку пустоте.

— Байден ищет Владимира Владимировича Путина, чтобы пожать ему руку и извиниться. А мы-то сразу и не поняли, — отметил он.

Чеченский лидер считает, что у главы США обязательно появится возможность раскаяться перед президентом России.

— Байден, тренируйся. Дипломатия и Восток — вещи тонкие, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В среду, 13 июля, американский лидер во время поездки в Израиль оговорился, призвав сохранить в памяти «честь холокоста». Байден сделал данное заявление в ходе выступления возле музея памяти жертв холокоста Яд Вашем. После этого президент в сопровождении лидеров израильского государства зажег Вечный огонь и пообщался с пережившими холокост.

Кроме того, телеведущий Fox News Стюарт Варни считает, что предстоящая поездка президента США в Саудовскую Аравию может обернуться для него «большим конфузом». По его словам, глава американского государства в ходе визита запросит увеличение поставок нефти. Однако это вряд ли получится.