Полицейские задержали мошенника, обманувшего организацию на 75 тысяч рублей

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Россия, Москва, улица Юных Ленинцев Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали жителя столицы, который подозревается в мошенничестве на 75 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 15 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, менеджер компании, занимающейся изготовлением ростовых кукол, решил обмануть клиентку. Жертвой стала 50-летняя женщина, которая по просьбе руководства сделала заказ у этой фирмы. Сотрудник назначил ей встречу на улице Юных Ленинцев, чтобы заключить договор и забрать деньги за услуги.

Спустя некоторое время менеджер сообщил женщине, что на складе его фирмы случился пожар, уничтоживший куклу, которую та заказала. Мужчина пообещал вернуть оплату, но затем перестал выходить на связь. Поняв, что произошло, женщина обратилась в полицию.

Вскоре сотрудники МВД задержали подозреваемого в городе Щербинке. Им оказался 29-летний москвич, который работал в данной компании. Похищенные средства он успел потратить.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Накануне в Москве задержали злоумышленников, похищавших недвижимость умерших людей.