Убийцу сотрудницы микрокредитной компании арестовали

Фото: Пресс-служба хамовнического суда

Хамовнический суд взял под стражу мужчину, который подозревается в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации «Viva Деньги» в центре Москвы. Об этом в пятницу, 15 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, в отношении 46-летнего мужчины суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

— Он пробудет в СИЗО до 11 сентября 2022 года, — заключила Нефедова.

Фото: Прокуратура Москвы

По данным пресс-службы суда, обвиняемый и его адвокаты против ходатайства следователя не возражали.

Убийство, о котором идет речь, произошло в воскресенье, 10 июля. Жертвой налета стала 51-летняя Ирина Г. Мужчина расстрелял сотрудницу в упор из пистолета с глушителем, после порылся в шкафах и, ничего не взяв, скрылся.

В ночь с 13 на 14 июля предполагаемого убийцу задержали и предъявили ему обвинение. Во время допроса он сообщил, что ключевой целью его нападения было желание заполучить денежные средства фирмы. По предварительным данным, мужчина пошел на преступление из-за потери работы и долга в размере 19 тысяч рублей.

О том, что известно о жизни злоумышленника, читайте в материале «Вечерней Москвы».