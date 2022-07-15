Более 100 детей приняли участие в фестивале рисунков на асфальте

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В филиале Музея Победы — музее «Г.О.Р.А.» (Главные Оружейные Реликвии Армии) около 100 детей стали участниками фестиваля рисунков на асфальте «Краски лета». Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

— Мы хотим, чтобы такой необычный и веселый летний праздник стал традицией музея. Для участников фестиваля это не только возможность проявить свои творческие способности, но и шанс выиграть интересные призы, — подчеркнули в музее «Г.О.Р.А.».

Фестиваль приурочен к Дню рисования на асфальте. Этот праздник отмечают каждый год 16 июля.

Юные художники украсили музейную площадку десятками самых разных рисунков.

Самые талантливые будут награждены путевкой в детский городской клуб «Лето Побед». Победитель будет выбран в ходе онлайн-голосования, которое продлится на странице Музея Победы в соцсети «ВКонтакте» до 18 июля. Итоги будут опубликованы 19 июля.

Помимо этого, Музей Победы подготовил онлайн-программу к 80-й годовщине начала Сталинградской битвы. По его словам, на сайте культурной площадки зрителей ждут виртуальная экскурсия, видеоинтервью с участниками битвы и кинопоказ.