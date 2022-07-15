Помещения в здании БЦ в Вознесенском переулке отремонтируют под столовую

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Вознесенский переулок, 14 Карта всех событий

Помещения в здании в Вознесенском переулке в центре Москвы отремонтируют под размещение столовой. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) со ссылкой на его председателя Анну Яковлеву.

— Экспертами Мосгосэкспертизы был рассмотрен и согласован проект работ по капитальному ремонту помещений, расположенных на минус первом и первом этажах бизнес-центра в Вознесенском переулке, дом 22. После проведения работ в здании появится столовая, функционирующая по принципу самообслуживания, — цитируют Яковлеву в пресс-службе.

Также известно, что работы включают в себя отделку в помещениях зала для посетителей, VIP-зала, зоны кофе-корнера и зоны раздачи. Помимо этого проведут в порядок декор стен и установят стеклянные перегородки.

Санузлы и производственные помещения также обновят.

Будут установлены системы хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, раздельных систем хозяйственно-бытовой и производственной канализаций. Также проведут частичную замену системы отопления, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь в больнице «Кузнечики» в Новой Москве переоборудуют помещения под установку компьютерного томографа.