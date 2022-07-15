Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника в ДНР

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс озвучила обвинения в адрес России по поводу смерти британского наемника Пола Ури в плену в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном портале британского правительства.

Трасс заявила, что была потрясена известием о смерти Ури, который, по ее словам, находился «под стражей у российского сателлита на Украине».

— Россия должна понести полную ответственность за это, — отметила министр, не объяснив, почему РФ должна отвечать за произошедшее.

О смерти британца в плену ДНР сообщила местный омбудсмен Дарья Морозова. По ее словам, мужчина скончался 10 июля от хронических болезней и стресса. Наемник был взят в плен в минувшем апреле при попытке прорыва через блокпост, который контролировали силы ДНР. Морозова уточнила, что Ури принимал участие в военных операциях в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине, а также занимался набором и обучением наемников для украинских войск.

Позже Лондон запросил у Москвы разъяснения в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что в ДНР погиб подданный королевства.