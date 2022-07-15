В ЛНР сообщили о контроле за путями отхода ВСУ из Северска и Соледара

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Российские войска совместно с силами Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль практически все пути отхода украинской армии из Соледара и Северска. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пятницу, 15 июля.

— Мы контролируем большую часть дорог. Но есть еще грунтовые, которые мы из-за рельефа местности частично контролируем при помощи средств объективного контроля. Они полностью все в зоне огневого поражения, — рассказал он.

Также Марочко добавил, что у ВСУ есть возможность выйти из Северска, но только небольшими группами в направлении Соледара, так как рельеф территории позволяет скрытно отходить. При этом союзные силы контролируют большую часть логистики в районе населенного пункта, передает РИА Новости.

13 июля сообщалось, что союзные силы ЛНР и России зашли в городскую черту Соледара, находящегося под контролем Украины, города в ДНР.

Накануне посольство США в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину в целях безопасности. Также американцам рекомендовали не присоединяться к большим скоплениям людей и не участвовать в организованных мероприятиях. Также им следует как можно скорее найти укрытие, а в случае громких взрывов или включения сирен воздушной тревоги не подходить к ракетным обломкам.