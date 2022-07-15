Депутат ГД Слуцкий заявил, что договоренности о зерне не гарантируют диалога с Киевом

Фото: Пресс-служба Госдумы

Достижение договоренности об экспорте зерна не дает гарантий возобновления переговоров между Московской и Киевом. Об этом заявил лидер ЛДПР, глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в пятницу, 15 июля.

При этом в Госдуме подчеркнули, что для завершения действий на Украине требуется, чтобы Киев полностью выполнил условия Москвы.

— Совершаются чудовищные преступления, в том числе и против наших военнопленных. Вот, что должно измениться, а не переговоры о зерне в Стамбуле. Я не исключаю возникновения у них здравого смысла, но на сегодняшний день он там не просматривается, — передает слова Слуцкого РИА Новости.

11 июля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Сирии и методы решения «зернового вопроса». Эрдоган, как уточняется, заявил о необходимости завершить ситуацию на Украине мирным путем и о намерении Турции оказать в этом всевозможную помощь.

До этого президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна не препятствует поставкам продовольствия с Украины. Он предположил, что вывоз зерна с территории страны может стать частью оплаты поставок оружия для Киева.