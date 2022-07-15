Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат ГД Слуцкий заявил, что договоренности о зерне не гарантируют диалога с Киевом

Лейла Алиева
В мире
Депутат ГД Слуцкий заявил, что договоренности о зерне не гарантируют диалога с Киевом
Фото: Пресс-служба Госдумы

Достижение договоренности об экспорте зерна не дает гарантий возобновления переговоров между Московской и Киевом. Об этом заявил лидер ЛДПР, глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в пятницу, 15 июля.

При этом в Госдуме подчеркнули, что для завершения действий на Украине требуется, чтобы Киев полностью выполнил условия Москвы.

— Совершаются чудовищные преступления, в том числе и против наших военнопленных. Вот, что должно измениться, а не переговоры о зерне в Стамбуле. Я не исключаю возникновения у них здравого смысла, но на сегодняшний день он там не просматривается, — передает слова Слуцкого РИА Новости.

11 июля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Сирии и методы решения «зернового вопроса». Эрдоган, как уточняется, заявил о необходимости завершить ситуацию на Украине мирным путем и о намерении Турции оказать в этом всевозможную помощь.

До этого президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна не препятствует поставкам продовольствия с Украины. Он предположил, что вывоз зерна с территории страны может стать частью оплаты поставок оружия для Киева.

Украина Леонид Слуцкий поставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Все мнения
О проекте