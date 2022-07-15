Глава ВГА Запорожья поручил выселять пособников радикалов

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Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу, 15 июля, подписал указ о выселении на Украину через пункты пропуска граждан, которые помогают террористам и радикальным группировкам.

— Теперь у нас человек, который не сообщил о готовящемся преступлении или знал, что его сосед, родственник или знакомый занимается экстремистской деятельностью в интернете, и эту информацию не донес до правоохранителей, приравнивается к тому, кто совершил это преступление, — объяснил глава администрации.

Кроме того, это распространяется и на членов семьи, а также других людей, которые знали, участвовали, но не информировали о происходящем силовиков, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что в первой половине сентября этого года планируется провести референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации.

Также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о возможном рассмотрении вопроса о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав России. По ее словам, это может произойти в том случае, если пройдут соответствующие референдумы в республиках.