Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава ВГА Запорожья поручил выселять пособников радикалов

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава ВГА Запорожья поручил выселять пособников радикалов
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу, 15 июля, подписал указ о выселении на Украину через пункты пропуска граждан, которые помогают террористам и радикальным группировкам.

— Теперь у нас человек, который не сообщил о готовящемся преступлении или знал, что его сосед, родственник или знакомый занимается экстремистской деятельностью в интернете, и эту информацию не донес до правоохранителей, приравнивается к тому, кто совершил это преступление, — объяснил глава администрации.

Кроме того, это распространяется и на членов семьи, а также других людей, которые знали, участвовали, но не информировали о происходящем силовиков, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что в первой половине сентября этого года планируется провести референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации.

Также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о возможном рассмотрении вопроса о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав России. По ее словам, это может произойти в том случае, если пройдут соответствующие референдумы в республиках.

Украина помощь Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Все мнения
О проекте