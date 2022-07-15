Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны: ВСУ обстреливают жилые кварталы в Славянске, чтобы создать антироссийские настроения

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: ВСУ обстреливают жилые кварталы в Славянске, чтобы создать антироссийские настроения
Фото: depositphotos

Националисты обстреливают жилые кварталы Славянска в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы спровоцировать антироссийские настроения в городе. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в пятницу, 15 июля.

— Достоверно установлено, что в Славянске для насаждения антироссийских настроений среди мирного населения подразделения украинских вооруженных формирований с одобрения (подконтрольной Киеву — прим. «ВМ») военно-гражданской администрации обстреливают жилые кварталы города, — отметил он.

По словам Мизинцева, накануне украинская армия нанесла удары по территории центрального рынка. После чего оперативно приехали на место происшествия репортеры украинских СМИ, которые делали фото и видео последствий якобы неизбирательных ударов ВС РФ по мирному населению, пишет ТАСС.

Также стало известно об обстреле села Дроновка в Курской области. По словам губернатора региона Романа Старовойта, в результате пострадали жилые дома: разбиты стекла, крыши, нанесен серьезный ущерб. Также повреждены школа, медпункт, дом культуры, сельсовет и магазин. Кроме того, из-за повреждений линий электропередачи в селе нет света.

Украина Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Все мнения
О проекте