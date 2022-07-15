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Пентагон: США будут рады переговорам Украины и России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пентагон: США будут рады переговорам Украины и России
Фото: defense.gov

США будут рады, если Россия и Украина сядут за стол переговоров. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

— Россия может сесть за стол переговоров (с Украиной — прим. «ВМ») в любой день, когда она пожелает, — заявил он во время брифинга.

Подобное решение со стороны Москвы было бы позитивным шагом в решении сложившейся ситуации, передает слова чиновника РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно заявил, что речи о возможном возобновлении переговоров с Украиной сейчас не идет.

Тем не менее он отметил, что Украине придется вернуться к переговорному процессу и принять условия России.

По его словам, Киев осведомлен обо всех требованиях Москвы. Он отметил, что от украинской стороны требуется только принять их и закрепить в соответствующем документе, который и так уже во многом согласован.

23 июня глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом в Белоруссии. Он подчеркнул, что российское правительство ничего самостоятельно предлагать не будет, так как «давно уже все предложило».

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