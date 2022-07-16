Петр Бирюков: Выполнено 45 процентов работ по благоустройству улиц в районе Павелецкого вокзала

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Павелецкий вокзал Карта всех событий

Благоустройство территорий в районе Павелецкого вокзала выполнено на 45 процентов. Об этом в субботу, 16 июля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— В прошлом году завершилось благоустройство площади Павелецкого вокзала, ее украсил ландшафтный парк с фонтаном и открытым амфитеатром. Сейчас проводим работы на улицах Дубининской, Кожевнической, Новокузнецкой и Даниловском Валу, что является логичным продолжением проекта по созданию комфортных и функциональных пространств в этом районе, — рассказал заммэра.

По его словам, на сегодняшний день почти завершены работы по устройству кабельной канализации, куда будут убраны воздушные линии, и дополнительной системы водостока. Специалисты установили около трети опор контактной сети для трамваев. В общей сложности их будет 112, уточнил глава комплекса городского хозяйства.

Он отметил, что ведутся работы по мощению тротуаров, после чего заменят покрытие проезжей части и оборудуют парковочные карманы и свыше 30 современных остановочных павильонов.

Бирюков также добавил, что специалисты обновляют системы освещения. На улицах будут установлены около 200 фонарей и торшеров с энергоэффективными светильниками. Площадь у кольцевой станции метро «Павелецкая» украсят качели для взрослых.

На улицах, прилегающих к вокзалу, дополнительно высадят 135 деревьев и свыше 740 кустарников, а также разобьют порядка 46 тысяч квадратных метров газона.

Заммэра пояснил, что, согласно проекту, будет обустроено комфортное пространство возле Данилова монастыря. Территорию озеленят и оборудуют скамейками для отдыха. Также там появятся торговые точки и кафе с летней верандой.

Основную часть работ в районе Павелецкого вокзала планируют завершить в сентябре, констатировал Бирюков.

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства также выполнили уже 50 процентов работ по благоустройству в Красносельском районе.