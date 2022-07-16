Жителей столицы пригласили на мастер-классы в рамках фестиваля «Вкусы России»
Гости гастрономического фестиваля «Вкусы России» получат возможность научиться готовить тамбовские оладушки, калининградские клопсы и московские пончики, а также попробуют смастерить филимоновские игрушки и освоить художественную роспись Алтая и жостовскую живопись. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе фестиваля.
Ознакомиться с узорами и орнаментами России можно на творческих занятиях на площади Революции.
На Тверской площади в Цветочной оранжерее москвичи узнают, как разбить мини-огород, собрать съедобные букеты или изготовить аппликацию из крупы.
Занятия на Пушкинской набережной будут посвящены созданию экосвечей с травами и ароматами регионов страны.
На Ореховом бульваре в Зябликове и на Профсоюзной улице в Обручевском районе будут работать ремесленные станции, где все желающие смогут научиться работать на гончарном круге и настоящем ткацком станке.
На улице Адмирала Руднева в Южном Бутове гости фестиваля узнают о традиционных кухнях разных регионов РФ.
Мастер-классы на бульваре Дмитрия Донского в Северном Бутове познакомят жителей столицы с народными ремеслами. Здесь можно будет декорировать подсвечник, блокнот или деревянную подставку для кружки.
Искусству росписи деревянной лопатки для кухни и декорированию горшка для цветов или подставки для смартфона научат на улице Перерва в Марьине в лаборатории неопромыслов.
Ознакомиться с народными промыслами можно будет и на площадке в сквере у метро «Некрасовка».
Различные мастер-классы пройдут также на площади Славы в Кузьминках, в студиях живописи на Ключевой улице в районе Братеево, в бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда и на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской в Куркине, на Митинской улице, Коптевском бульваре, улице Хачатуряна в Отрадном, Вешняковской улице, Городецкой улице в районе Новокосино.
На кулинарных мастер-классах на площадках фестиваля не только покажут яркие блюда народов России, но и научат их готовить.
Так, на Пушкинской набережной можно попробовать свои силы в приготовлении кваса, сыров, леденцов из изомальта и заваривании чага-чая в самоваре.
На улицах Перерва, Теплый Стан, Профсоюзной и Святоозерской (район Косино-Ухтомский) гостей научат готовить суп с огурцами, национальное блюдо карачаевцев и балкарцев хычин, дальневосточный папоротник со свининой в соевом соусе, а также калининградские клопсы и другие национальные яства.
Национальным десертам будут посвящены мастер-классы на бульваре Дмитрия Донского, площади Славы в Кузьминках и в сквере у Гольяновского пруда.
На Матвеевской и Городецкой улицах, а также на Ореховом бульваре посетителям откроют секрет приготовления голубцов из свекольной ботвы с мясом и рисом, пикантного летнего салата с арбузом и карамелизованной фетой, супа из щавеля с овощами, томлеными на копченых свиных ребрышках, и цукини.
14 июля в столице стартовал фестиваль «Вкусы России». Попробовать национальные угощения можно более чем на 20 площадках.
Старт большому гастрономическому событию дали мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на площадке в Парке Горького. Гастрономическую географию нашей необъятной страны можно прочувствовать на набережной парка.