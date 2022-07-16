Жителей столицы пригласили на мастер-классы в рамках фестиваля «Вкусы России»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Революции Карта всех событий

Гости гастрономического фестиваля «Вкусы России» получат возможность научиться готовить тамбовские оладушки, калининградские клопсы и московские пончики, а также попробуют смастерить филимоновские игрушки и освоить художественную роспись Алтая и жостовскую живопись. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе фестиваля.

Ознакомиться с узорами и орнаментами России можно на творческих занятиях на площади Революции.

На Тверской площади в Цветочной оранжерее москвичи узнают, как разбить мини-огород, собрать съедобные букеты или изготовить аппликацию из крупы.

Занятия на Пушкинской набережной будут посвящены созданию экосвечей с травами и ароматами регионов страны.

На Ореховом бульваре в Зябликове и на Профсоюзной улице в Обручевском районе будут работать ремесленные станции, где все желающие смогут научиться работать на гончарном круге и настоящем ткацком станке.

На улице Адмирала Руднева в Южном Бутове гости фестиваля узнают о традиционных кухнях разных регионов РФ.

Мастер-классы на бульваре Дмитрия Донского в Северном Бутове познакомят жителей столицы с народными ремеслами. Здесь можно будет декорировать подсвечник, блокнот или деревянную подставку для кружки.

Искусству росписи деревянной лопатки для кухни и декорированию горшка для цветов или подставки для смартфона научат на улице Перерва в Марьине в лаборатории неопромыслов.

Ознакомиться с народными промыслами можно будет и на площадке в сквере у метро «Некрасовка».

Различные мастер-классы пройдут также на площади Славы в Кузьминках, в студиях живописи на Ключевой улице в районе Братеево, в бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда и на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской в Куркине, на Митинской улице, Коптевском бульваре, улице Хачатуряна в Отрадном, Вешняковской улице, Городецкой улице в районе Новокосино.

На кулинарных мастер-классах на площадках фестиваля не только покажут яркие блюда народов России, но и научат их готовить.

Так, на Пушкинской набережной можно попробовать свои силы в приготовлении кваса, сыров, леденцов из изомальта и заваривании чага-чая в самоваре.

На улицах Перерва, Теплый Стан, Профсоюзной и Святоозерской (район Косино-Ухтомский) гостей научат готовить суп с огурцами, национальное блюдо карачаевцев и балкарцев хычин, дальневосточный папоротник со свининой в соевом соусе, а также калининградские клопсы и другие национальные яства.

Национальным десертам будут посвящены мастер-классы на бульваре Дмитрия Донского, площади Славы в Кузьминках и в сквере у Гольяновского пруда.

На Матвеевской и Городецкой улицах, а также на Ореховом бульваре посетителям откроют секрет приготовления голубцов из свекольной ботвы с мясом и рисом, пикантного летнего салата с арбузом и карамелизованной фетой, супа из щавеля с овощами, томлеными на копченых свиных ребрышках, и цукини.

14 июля в столице стартовал фестиваль «Вкусы России». Попробовать национальные угощения можно более чем на 20 площадках.

Старт большому гастрономическому событию дали мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на площадке в Парке Горького. Гастрономическую географию нашей необъятной страны можно прочувствовать на набережной парка.