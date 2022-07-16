Подозреваемый в убийстве четырех человек в Новошахтинске задержан

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве четырех человек в городе Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по региону в субботу, 16 июля.

По данным ведомства, подозреваемым является 36-летний местный житель. Мужчину в ближайшее время допросят об обстоятельствах преступления, уточняется на сайте СК.

15 июля в городе Новошахтинске были застрелены четыре члена одной семьи. Одна девочка осталась жива и была госпитализирована. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

В квартире, где произошел инцидент, жили мужчина, его бывшая сожительница, двое их детей и сестра женщины. Несмотря на то что дом практически полностью расселен, они оставались там жить. На месте происшествия присутствовали заместитель прокурора Ростовской области Сергей Капитонов и прокурор Новошахтинска Владислав Бондаренко.