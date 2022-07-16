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Экс-посол США в Москве: Многие в Америке разделяют позицию Путина по Украине

Георгий Соланович
В мире
Экс-посол США в Москве: Многие в Америке разделяют позицию Путина по Украине
Фото: U.S. Consulate Vladivostok / CC BY 2.0

Большое количество граждан Соединенных Штатов, в том числе представители научного сообщества, разделяют позицию президента России Владимира Путина по Украине. Об этом сообщил бывший посол США в Москве Майкл Макфол в субботу, 16 июля.

— В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: «Русские, украинцы — они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли?» <…> Такими категориями рассуждают даже ученые и профессора, — заявил Макфол.

По его словам, американские специалисты помнят, что РФ и Украина ведут свою историю со времен древнерусского государства.

При этом бывший дипломат добавил, что Вашингтон и Киев должны реализовать пока еще не разработанную образовательную программу, которая будет учить мир новой, выгодной Западу истории Украины, передает РИА Новости.

До этого обозреватель Fox News Дуглас Мюррей заявил, что граждане США не верят заявлениям президента Штатов Джо Байдена о том, что в росте цен на бензин в стране виноват Владимир Путин.

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