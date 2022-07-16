Жителям столицы рассказали о блюдах гастрономического фестиваля «Вкусы России»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Пушкинская набережная Карта всех событий

Москвичам рассказали о блюдах гастрономического фестиваля «Вкусы России». Здесь можно попробовать лучшие угощения из ресторанов и шале площадки. Об этом в субботу, 16 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе фестиваля.

На празднике будут представлены такие блюда, как шашлычки из семги с курильским гребешком и треска по-русски, купаты и колбаски на гриле, щи с петухом в чугунке, удмуртские перепечи и казачьи вареники с сюрпризом. Также на фестивале можно будет попробовать блины с разными начинками, расстегаи и пироги, а также многое другое. Для любителей экзотических супов и разных видов шаурмы также найдется чем подкрепиться.

Фестиваль будет проходить в разных точках города. Это Пушкинская набережная, Тверская площадь, Коптевский бульвар, Святоозерская улица, улица Теплый Стан, Городецкая улица и бульвар Дмитрия Донского. Помимо этого, полакомиться разнообразной едой можно будет в сквере у Гольяновского пруда.

Поклонников гриля встретят в сквере рядом со станцией метро «Некрасовка», а на площади Славы в Кузьминках всех ждут купаты и колбаски, приготовленные на гриле, сэндвичи на гриле, картофель фри и по-деревенски.

На Ореховом бульваре открывается возможность сытного перекуса: здесь есть кутаб со шпинатом и сыром, чебурек с говядиной, куриные крылья и стрипсы с картофелем.

Сэндвичи, хот-доги, блины, кукуруза, пироги в ассортименте, леденцы и пряники предложат в сквере на улице Хачатуряна; пончики, пироги и расстегаи — на улице Перерве, а натуральные картофельные спиральные чипсы, леденцы, вафли со сладкими топингами и чай с травами ждут гостей на Профсоюзной улице.

Сам проект «Вкусы России» в формате фестиваля проходит впервые. На фестивале будут представлены бренды — участники Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», который проводился в 2020 и 2021 годах для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса.

Также гости гастрономического фестиваля получат возможность научиться готовить тамбовские оладушки, калининградские клопсы и московские пончики, а также попробуют смастерить филимоновские игрушки и освоить художественную роспись Алтая и жостовскую живопись.