Движение четырех трамвайных маршрутов на Авиационной улице восстановили

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Авиационная улица Карта всех событий

Трамваи на Авиационной улице снова движутся в штатном режиме. Об этом в субботу, 16 июля, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Восстановлено движение трамваев на Авиационной улице, — говорится в сообщении.

Недавно сообщалось, что на Авиационной улице в районе остановки «Покровское-Стрешнево» задерживались трамваи номер 15, 28, 30 и 31.

Также известно, что автобус № 408, курсирующий между Зеленоградом и деревней Холмы, перестанет работать с 15 июля. Пассажирам для проезда в деревню Холмы рекомендуют пользоваться маршрутом № 377, путь которого полностью совпадает с № 408.

Также с 15 июля по пятницам и выходным изменится маршрут трамваев № 4л и 4п. По этим дням трамваи указанных маршрутов не будут проходить через станцию метро «Преображенская площадь».

Они станут ходить по маршруту трамвая № 4 — от площади Сокольническая Застава через Богородское до станции метро «Бульвар Рокоссовского».

Временные изменения связаны с заменой стрелочных переводов у метро «Сокольники». Также этом с понедельника по четверг трамваи будут ходить по своим обычным маршрутам.