Тони Блэр предрек переход конец эпохи доминирования Запада

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В скором времени мир столкнется с глобальными изменениями в геополитике и переходом к многополярности, а эпоха доминирования Запада постепенно подходит к концу. Такую точку зрения выразил бывший британский премьер Тони Блэр, выступивший в субботу, 16 июля, с лекцией, организованной британско-американским Фондом Дитчли.

По его словам, самые большие геополитические изменения в XXI веке спровоцирует не Россия, а Китай, который положит конец западному доминированию. Блэр подчеркнул, что впервые в современной истории Восток может оказаться на равных с Западом.

По мнению экс-премьера Великобритании, экономический потенциал Китая и степень его вовлеченности в мировую экономику выше, чем у России. Помимо этого, Пекин уже сравнялся с Вашингтоном во многих технологических областях, а в некоторых грозит обогнать Штаты. По версии Блэра, китайское руководство действует все более агрессивно, не скрывает, что относится к Западу с презрением и сближается с РФ.

Ближайшими союзниками Пекина, по мнению Блэра, в скором времени станут Москва и Тегеран. Предупреждением для Запада бывший председатель британского кабинета министров назвал различия в позициях стран G20 по украинской проблематике. По его словам, Запад должен наращивать военные расходы и оставаться достаточно сильным, чтобы противостоять КНР при любом варианте развития событий в будущем, пишет ТАСС.

В минувший четверг, 14 июля, представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь продемонстрировал в американской соцсети Twitter различие в понимании фразы «международное сообщество» западными СМИ и остальным миром.